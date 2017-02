Netflix libera teaser e data para quinta temporada de “OITNB”

Depois do final (mais tenso, impossível) da última temporada de “Orange is the New Black“, a Netflix resolveu acalmar nossos nervos com duas novidades: um teaser e a tão aguardada data de estreia para a quinta leva de episódios da série.

OITNB volta ao serviço de streaming com 13 episódios inéditos no dia 9 de junho. Isso significa que falta pouco menos de 4 meses!

De acordo com Danielle Brooks, atriz que interpreta Taystee, todos os capítulos da quinta temporada vão se passar durante três dias. Ou seja: a partir do fim eletrizante da quarta temporada, elas só terão 72 horas para resolver TODAS aquelas tretas. Imagina só?

Nós mal podemos esperar!