Existe uma página ‘secreta’ para pedir filmes na Netflix

Sim, para a Netflix ouvir suas preces e adicionar novos e incríveis filmes (ou séries) não precisa de muito, não.

O primeiro passo? Pedir para eles – e é bem fácil. Na seção de “ajuda” ao consumidor, existe uma aba chamada “Solicitação de séries ou filmes” e lá você pode sugerir o nome de até três títulos para eles incluírem no catálogo de opções.

O formulário ainda está todo em inglês, mas é bem fácil de entender:

Você só precisa escrever os nomes dos seriados ou longas desejados nos espaços indicados em branco e depois clicar em “Submit Suggestion”, algo como enviar sugestões.

De acordo com eles, não precisa pedir por um filme ou série mais de uma vez – eles vão fazer o possível para tentar conseguir aquele conteúdo, desde que vários outras pessoas também tenham demonstrado interesse.

Segundo a Netflix, algumas solicitações não são atendidas por problemas de direitos autorais e, claro, altos custos de certas produções.

Sim, infelizmente, “Game of Thrones” não vai aparecer tão cedo no serviço de streaming, já que é uma série exclusiva da HBO. O mesmo vale para as produções da Amazon e Hulu.