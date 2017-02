Netflix recebe chuva de ataques racistas após divulgar nova série

Na última quarta-feira (8), a Netflix divulgou o trailer de sua mais nova série, Dear White People (Queridas Pessoas Brancas), e o resultado foi uma verdadeira avalanche de ataques por parte dos internautas. Isso porque o mote do roteiro é uma crítica beeem ácida ao racismo. A série é uma versão expandida do filme de mesmo nome, lançado em 2014.

No vídeo (que ainda não tem versão legendada) uma garota negra aparece numa espécie de estúdio de rádio mandando um recado às pessoas brancas. Ela começa citando uma série de fantasias aceitáveis para o Halloween – “pirata, enfermeira vagabunda, qualquer um dos primeiros 43 presidentes americanos” – e termina dizendo uma que é inaceitável: “eu“. Nesse momento aparecem imagens de gente branca com o rosto pintado de preto, ou seja, fazendo uso do blackface – prática considerada extremamente racista. Assista:

Nos comentários feitos via YouTube, milhares de internautas reagiram negativamente e vários dizem que vão até cancelar a assinatura do serviço de streaming. Desde a publicação, o trailer já foi visto mais de 2 milhões de vezes e recebeu mais de 260 mil reações negativas (no YouTube você pode clicar em ou ), contra menos de 25 mil positivas.

Os cometários já chegam a 6 mil e a galera está acusando a Netflix de ~racismo contra brancos~ e de ~propaganda anti-brancos~. Muita gente também clama que esse tipo de discurso foi o que fortaleceu a candidatura de Donald Trump.

Até o meme da Nazaré confusa entrou no bafafá, em um tuíte que resume essa onda de ataques:

Não é de hoje que a Netflix veicula um discurso pró-minorias e inclusive anti-Trump. A apresentadora Chelsea Handler foi uma grande cabo eleitoral de Hilary Clinton e, durante as eleições, atacou pesadamente o republicano em seu talkshow semanal. Ela chegou a chorar durante o programa, após anunciar a vitória de Trump.

Até o momento, a Netflix não se pronunciou a respeito da repercussão e a estreia de Dear White People está prevista para o dia 28 de abril.