Netflix vai remover sistema de avaliação com cinco estrelas

A ferramenta está em testes desde o ano passado, mas só agora a Netflix decidiu eliminar o sistema de avaliação com cinco estrelas. Os usuários do serviço de streaming passarão a classificar os títulos vistos na plataforma com os botões “gostei ” e “não gostei “, parecidos com os do Facebook.

A mudança ainda não aconteceu e também não existe uma data exata para que entre em vigor, mas a novidade foi anunciada pelo vice-presidente de produtos da empresa, Todd Yellin, em uma coletiva de imprensa feita em Los Gatos, na Califórnia. Segundo o executivo, o novo método de avaliação teve mais de 200% de adesão em relação ao sistema atual.

As estrelas não ficarão mais visíveis, mas a Netflix passará a mostrar uma porcentagem personalizada em cada conteúdo. Esse número apontará as sugestões da marca e indicará a probabilidade de você gostar daquela produção, de acordo com o que foi consumido e classificado no seu perfil.