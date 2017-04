No Mais Você, Ilmar confessa que teve medo de Marcos

Como já virou costume, no dia seguinte à eliminação do Big Brother Brasil a apresentadora Ana Maria Braga recebe o participante da vez para conversarem sobre o jogo e assistirem a alguns trechos do programa. O papo com Ilmar durou quase o programa inteiro, graças ao tanto de coisa que havia para conversar.

Muito seguro de si, o eliminado contou para Ana Maria que entrou no Big Brother Brasil 17 para ser um exemplo, e que o Brasil precisava desse tipo de exemplo. Ana Maria, que sempre nos representa mandando aquelas perguntas leves como uma voadora no baço, questionou Ilmar se ele não achava muita responsabilidade falar que foi um exemplo para o Brasil. O brother apenas respondeu que é possível ser exemplo num programa de entretenimento.

Outro momento com o puro creme do constrangimento foi quando a loira perguntou a Ilmar se ele achava que Marcos e Emilly se amavam. Depois de um silêncio reflexivo, o brother respondeu que era precipitado falar isso. “Como precipitado? Você ficou 71 dias lá, isso é algo que dá pra ver no olhar“, disparou Ana Maria. Depois, ele afirmou que eles não se amavam e insinuou que era por conveniência.

Após a exibição dos vídeos do surto de Marcos, Ilmar revelou que ficou com medo do que o brother poderia fazer com ele. “Coloquei uma caneca na porta pra ficar atento se ele abrisse, estratégia de guerrilha”, explicou Mamão.

Ao final, Ana Maria Braga quis saber para quem Ilmar estava torcendo, mas ele driblou a pergunta e não respondeu. Contou apenas que Emilly tinha uma boa torcida aqui fora e que provavelmente levaria o prêmio.