Noite no BBB17 teve festival de gritaria e dedo na cara

Após a formação do paredão entre Ilmar e Marcos, é até leve dizer que rolou fogo no parquinho. Podemos dizer que um meteoro de desavenças caiu na casa do Big Brother Brasil e rolou tanto barraco e gritaria que deve ter incomodado até o estúdio vizinho no Projac. Vamos ver com calma o que rolou:

ROUND 1: Ilmar x Marcos

Assim que acabou o programa ao vivo cada um foi para seu lado. Marcos e Emilly ficaram conversando e Ilmar foi acolhido pelo grupo das mulheres e ficou detonando os ex-amigos. Passou-se um tempo e Marcos foi conversar com Ilmar pedindo para que ele fizesse as pazes com a gêmea. Maduro e ponderado, Mamão contou que Emilly não existe mais pra ele e pediu desculpa aos vermes por tê-los comparado a ela.

O advogado continuou a conversa com Marcos ignorando Emilly, que estava ao fundo gritando instruções para Marcos. Ilmar então contou ao brother que sua indicação ao paredão é sinal de que Emilly considera os dois descartáveis. “Você não vai falar nada, Marcos?”, disparou Emilly de longe como se fosse uma torcedora de estádio de futebol.

No quarto preto, sem a interferência da gêmea, Marcos e Ilmar voltaram a conversar e ~~fizeram as pazes~~. Mas quando o médico pediu para que seu amigo desculpasse Emilly, ele falou que não dá pra desculpar alguém que não existe.

“Perdoar é divino”, argumentou Marcos tentando usar filosofia barata em discussão de reality show, e ouviu como resposta “o problema é que sou terráqueo”.

ROUND 2: Marcos x Emilly

Depois da conversa com Ilmar, Marcos foi ao quarto do líder se acertar com Emilly. A gêmea estava indignada porque seu namorado não a defendeu diante das acusações do advogado, e Marcos simplesmente perdeu a cabeça. Mandou Emilly diminuir o tom de voz, colocou o dedo na cara e gritou para que ela não falasse o que não soubesse. Assim, bem equilibrado mesmo. Emilly ficou calada e saiu de perto sem perceber que o melhor conselho para ela sobre essa briga estava escrito na camiseta de Marcos:

E o barraco continuou. Emilly contou que se sentiu humilhada quando Ilmar a chamou de verme enquanto lhe apontava o dedo na cara. Marcos minimizou o sentimento de Emilly, alegando que Ilmar não a agrediu fisicamente e perguntou à namorada se a carapuça serviu. Por fim, quis saber o motivo de ela não ter se revoltado com ele mesmo, afinal o Doc também havia apontado o dedo na cara dela, mas a gêmea justificou que é porque Marcos é a pessoa que está do lado dela. Marcos, ultrapassando o limite do bom senso, respondeu que Emilly aguentou porque ela gosta (!?).

Depois de horas de discussão, os dois deitaram e ficaram trocando carinho na cama.