O pedido de North West aos paparazzis é triste e revoltante

Não, isso não pode estar certo. Enquanto Kim Kardashian, uma das pessoas mais famosas do mundo, claramente escolheu o caminho da fama, North West, a filha de apenas 3 anos da empresária com Kanye West, não tem nada a ver com isso.

Seja na escola, no balé ou indo visitar a avó, Kris Jenner, a garotinha é sempre seguida por uma horda de paparazzis. No início da semana passada, por exemplo, cansou.

Na saída do Museu do Sorvete, em Los Angeles, ainda segurando um sorvete, ela gritou: “sem fotos, sem fotos”. Obviamente, foi ignorada pelos profissionais. Sério, o vídeo do momento, publicado no Twitter, não tem nada de fofo ou engraçado, é bem triste e revoltante.

Porque ela é apenas uma criança. Britney Spears e Lindsay Lohan, já adultas, não conseguiram lidar com tanta exposição. Imagina essa garotinha? A única coisa que ela conhece são flashes e pessoas seguindo ela aonde quer que ela for. Como ela vai desenvolver individualidade? Como será a adolescência dela?

Em um mundo no qual o corpo da mulher é sempre visto como uma “propriedade pública”, North precisa crescer com a liberdade de ser quem ela quiser ser sem uma câmera apontada para a face dela o tempo todo. A fama não foi uma escolha dela.

Desde 2013, na Califórnia, existe uma lei que considera assédio fotografias que invadam a privacidade de filhos de celebridades. Quem infringir está sujeito à pena de um ano de prisão e uma multa. Porém, graças aos gordos pagamentos que uma imagem exclusiva pode render, os fotógrafos não se importam em ignorar a lei.