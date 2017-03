Nova CPI dos Ovos do BBB17 acusa Marcos e Emilly

Um dos grandes barracos dessa edição do Big Brother Brasil foi aquele com a briga entre Luiz Felipe e Ieda por causa de ovos que ele havia guardado para comer tudo sozinho. O brother acabou indo parar no paredão, saiu da casa e ainda foi zoado por Ana Maria Braga, que o presenteou com uma galinha.

Acredite ou não, mais uma treta envolvendo ovos apareceu na casa mais vigiada, dessa vez com novas pessoas. Quem denunciou a irregularidade foi Rômulo, que constatou uma ausência de ovos para o pessoal do Tá com Tudo.

Assim como quem não quer nada, Rômulo perguntou se Emilly havia comido ovo e ela respondeu listando as vezes em que comeu o alimento. Não muito segura, a gêmea esteve com Marcos na despensa e perguntou se ele havia comido os ovos de Rômulo. O médico negou e achou humilhante ficar discutindo por causa de ovo.

Depois de muito mistério, Rômulo se tocou o que havia acontecido: a produção mandou nove ovos, e não doze como ele havia pensado. Assim, o problema foi sua própria matemática, e não Marcos e Emilly