Nova prova de resistência do BBB17 é como andar num trem lotado

Mais uma quinta-feira chegando e com ela uma prova de líder fresquinha na casa do Big Brother Brasil. Só que dessa vez Tiago Leifert surgiu anunciando uma novidade: o líder da semana vai ganhar também uma imunidade a partir desta semana em vez de dez mil reais, o que é um bom negócio levando em conta que nas últimas edições do reality era permitido que o líder fosse votado pela casa nas formações de paredão.

Enfim, a prova não teve vetos e tem um funcionamento muito simples: os brothers saíram (!!!) da casa em direção a um cenário que mais parecia retirado do filme do Indiana Jones e entraram numa área com uma grade e duas rochas. O último participante a ficar será o vencedor. Simples.

Ah, mas tem uma pegadinha nessa prova! As duas rochas ficam pressionando os brothers, como se fosse um vagão de trem cheio em horário de pico. Será que os moradores de metrópoles ganham uma vantagem nessa prova?

E Tiago Leifert prometeu que a prova tende a piorar: as rochas vão pressionar ainda mais quando mais pessoas forem saindo, e quando tiver só dois brothers eles ficarão bem comprimidos. Quem será que resiste até o fim?