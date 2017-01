Nova temporada de Amor & Sexo estreia com debate sobre feminismo

QUE PODER! 😍👏 #AmoreSexo 💜 Nossa apresentadora, #FernandaLima segue fazendo as caprichadas aberturas da atração, que a cada edição estão mais bem produzidas

A video posted by Amor e Sexo 💓 (@pgmamoresexo) on Jan 26, 2017 at 5:46pm PST