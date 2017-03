Nova trollagem dos BBBs não deixa ninguém fazer o número 2 em paz

Estar num reality show de confinamento como o Big Brother Brasil é garantia de que tudo sobre você será exposto, até suas necessidades fisiológicas. Como se não bastasse isso, imagina se seus colegas de competição inventam uma brincadeira cada vez que alguém vai “sentar no troninho”? É o que está rolando na casa hoje.

Além de passarem boa parte do dia falando sobre a vida alheia, os brothers agora estão fiscalizando quando alguém está demorando muito no banheiro por causa do número dois. As pessoas que estão fora do sanitário então correm para recolher buquês de flores ou vasinhos com plantas com o intuito de presentear o “campeão” que estava fazendo suas necessidades fisiológicas. Imagina o constrangimento.

A brincadeira, no entanto, nem sempre funciona. Todos tentaram pegar Marcos quando ele foi usar o banheiro no quarto do líder, mas o médico conseguiu ser alertado da brincadeira de uma maneira inusitada: ele ouviu os câmeras do programa correndo para filmar isso. “Precisa colocar óleo nas rodinhas das câmeras”, brincou. O pessoal que ficou acampado na porta do líder com as flores não curtiu ter sido feito de trouxa: