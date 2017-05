Novo trailer de ‘House of Cards’: Underwood quer poder até 2032

A quinta temporada de “House of Cards”, incensada série política da Netflix, estreia de 30 de maio. Na temporada passada, descobrimos que Claire Underwood será candidata à vice-presidente, enquanto o marido Frank tenta ser eleito pela primeira vez – ele se tornou presidente após a renúncia do então líder dos EUA Garrett Walker na segunda temporada, lembram?

Pois bem, a Netflix acaba de divulgar o trailer da quinta temporada. E Frank Underwood tem planos muito ambiciosos – e até um pouco ditatoriais. A ideia dele é que os Underwood comandem os Estados Unidos em 2016, 2020, 2024, 2028 e até em 2032. Será que ele quer o cargo para sempre, ou revezar com Claire?

O fato é que, pelo que vimos no trailer, o povo não está nada satisfeito com o governo Underwood. Mas Frank não se importa muito com a opinião pública. Qualquer semelhança com a vida real não é mera coincidência… assistam ao trailer e tirem suas próprias conclusões: