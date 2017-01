Novos tempos: Globeleza agora usa roupa e vai além do samba

Desde 1991 a Rede Globo tem uma “musa” do carnaval, que estrela as vinhetas do canal. A chamada Globeleza tradicionalmente aparece na televisão nua, com pintura corporal, sambando freneticamente, remetendo sempre ao carnaval carioca.

A personagem sempre foi alvo de críticas, por refletir a objetificação do corpo da mulher, mais especificamente da mulher negra, que nessa época do ano ganha o destaque que não tem o ano todo.

Pois parece que a emissora percebeu que o futuro chegou, e decidiu que, em 2017, a Globeleza merecia duas mudanças muito importantes.

Reparou? Para começo de conversa, a dançarina e coreógrafa Erika Moura não está nua, mas sim vestida com roupas típicas. E, além do samba das Escolas cariocas, ela dança o frevo, o maracatu e o axé, entre outros ritmos típicos do carnaval pelo Brasil.

A decisão da Rede Globo dividiu opiniões na internet. Enquanto algumas pessoas reclamaram do “fim da tradição”, outras perceberam que a mudança da vinheta é sim um avanço. Em um país recordista em feminicídio, com muito mais casos de estupro do que é possível suportar e que tanto menospreza as negras, qualquer tentativa de dignificar as mulheres deve ser celebrada. Veja algumas reações.

Gente, quero parabenizar a vinheta da globeleza desse ano. Finalmente mostrando cultura, a alegria do carnaval e sem expor a mulher. — Luuis Comenta (@LuuisComenta) January 9, 2017

"Globeleza vestida, 2017 começou mal" Começou mal pra quem?

Já se imaginou sambando pelado em rede nacional? Ata. — J A C Y J U L Y (@JacyJuly) January 9, 2017

a globo finalmente decidiu mudar a vinheta da globeleza pra real diversidade do carnaval brasileiro. curti — evessaura (@evelyseporto) January 9, 2017

graças a deusa mudaram a vinheta da Globeleza — ata (@tristeesozinha) January 9, 2017

Melhor notícia do dia é a mudança da roupa da #Globeleza na vinheta da #Globo. Antes de tarde do que nunca! #Carnaval2017 — Tracey Leah (@traceyleahblog) January 9, 2017