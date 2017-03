O bar “Spoiler”, de Porto Alegre, é todinho inspirado em séries

Porto Alegre ganhou, há cerca de uma semana, um novo bar – e ele é simplesmente genial. Batizado de “Spoiler“, ele é inteiramente inspirado no mundo das séries.

E a verdade é que ele faz justamente o oposto do que seu nome indica: em vez de estragar sua experiência, ele deixa todos os seus clientes absolutamente apaixonados pela criatividade de quem criou o ambiente.

Vem pro nosso St. Patrick's 🍀 A post shared by Spoiler (@spoilerpoa) on Mar 17, 2017 at 3:55pm PDT

É que o bar não é temático apenas no nome ou na decoração. O que é realmente excepcional no “Spoiler” é o cardápio. Entre drinks e pratos com referências a sucessos como “Game of Thrones“, “Stranger Things” e “The Big Bang Theory“, estão homenagens até mesmo a séries que foram canceladas – mas que ficaram para sempre em nossos corações. É o caso de “Pushing Daisies“, por exemplo, representada por uma maravilhosa tortinha de maçã e amora chamada “Pie Hole”.

Cersei: A guerra dos tronos nunca foi tão saborosa! A post shared by Spoiler (@spoilerpoa) on Mar 18, 2017 at 6:27pm PDT

E, olha, as inspirações são levadas muitíssimo a sério ali. O drink inspirado em “Dexter“, por exemplo, vem enrolado em plástico filme – como as vítimas do protagonista da série – e o de “Breaking Bad” vem em um vidrinho que parece ter chegado diretamente do laboratório de White.

Parece que o @christianreginato já tem um drink predileto! #spoiler #spoilerpoa #breakingbad A post shared by Spoiler (@spoilerpoa) on Mar 10, 2017 at 4:45pm PST

Também diferente do “spoiler” original, este daqui vem fazendo um sucesso impressionante – e não é para menos!

Nesse curto tempo de vida, eles já até receberam uma declaração de amor. E foi no maior estilo Berger, de “Sex and The City“: em um post it. Pelo menos para o bar, diferente da Carrie, a mensagem foi boa, né? Olha só:

Recadinho surpresa 💕#spoilerlovers A post shared by Spoiler (@spoilerpoa) on Mar 19, 2017 at 4:03pm PDT

O Spoiler fica na Rua General Lima e Silva, nº 1058, Cidade Baixa, Porto Alegre.