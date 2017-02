O Grande Resumão do BBB17 (para você que não viu do começo)

Hoje os participantes do Big Brother Brasil completam 28 dias de confinamento. Foram 17 brothers na casa, 5 competidores eliminados, 4 paredões realizados com sucesso, um apresentador novo e incontáveis barracos e picuinhas entre os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Mas se você quer entrar de cabeça no reality e não sabe por onde começar para entender tudo, preparamos um resumão bem rápido para entender quem são os participantes, quais foram os barracos e tudo o que precisa saber para ser um espectador ávido como todo mundo. Vamos lá!

01. Num belo dia de janeiro, a casa do BBB foi habitada por duas duplas de gêmeos, Mayla e Emilly e também Antônio e Manoel:

02. No dia seguinte a produção deixou de regular a mixaria e colocou todos os 17 brothers na casa, com direito a uma prova de resistência que acabou rapidinho porque ninguém estava muito disposto:

03. As primeiras líderes foram Mayara e Vivian, que ficaram tão incomodadas com o jeitinho de Gabriela Flor que pensaram “e se a gente colocar ela no paredão?”:

04. Essa é Ieda, a primeira participante a chamar Tiago Leifert de “Bial”. Palmas para Ieda, minha gente!

05. Na primeira festa da casa já rolou formação de casal! O gêmeo Antônio ficou com Mayara e o Manoel ficou com Vivian. Luiz Felipe deu um selinho em Mayla e ficou profundamente apaixonado.

06. Já o cirurgião plástico Marcos tentou beijar a gêmea Emilly à força e tomou aquele já gostoso fora da sister:

07. Lembra o Luiz Felipe que deu um selinho na gêmea Mayla e se apaixonou? Depois ele ficou sofrendo um monte, perdeu uma prótese dentária e se autodeclarou o banguela mais sexy do Brasil:

08. Rolou a primeira eliminação e quem saiu foram os gêmeos Antônio e Mayla.

10. Essa é Roberta, a Mulher-Meme (toda cara que ela faz dá um meme incrível), que em um determinado momento declarou ter ódio de Marcos. Parte dessa raiva era porque ele era muito a fim de sua bff Emilly e Roberta é bem ciumenta com suas amizades:

11. A próxima foto nem é tão importante assim pro resumão, mas é que a cara da Roberta na prova do aperto estava MA-RA-VI-LHO-SA (mas quem ganhou a liderança foi Emilly):

13. As líderes da semana anterior foram indicadas ao paredão na semana seguinte, e Mayara ficou virada no Jiraya tentando descobrir quem foi que deu o sétimo voto nela:

14. Já Luiz Felipe ganhou um poder de dar dois votos no paredão seguinte por ter sido votado como o mais inútil da casa no Jogo da Discórdia:

15. Mayara foi eliminada no paredão e descobriu quem havia dado o sétimo voto graças a um coro ensaiado pela plateia:

16. Marcos continuou investindo em Emilly, que preferia apenas proteger sua caneca de bebida e manter o doutor afastado.

17. O paulistano Daniel ganhou a prova do Líder seguinte, mas quem merece aparecer aqui no resumo é o nosso Tonho da Lua favorito por ter pagado o maior mico em rede nacional:

18. Luiz Felipe brigou com a aposentada Ieda por causa de três ovos e já foi planejando várias vinganças para ela com a ajuda de seu superpoder de dois votos:

19. Infelizmente o poder foi inútil porque não só ele não colocou Ieda no paredão como também acabou indo ele mesmo pra berlinda.

20. Luiz Felipe foi eliminado e o programa zoou ele até não poder mais:

21. Até Ana Maria Braga trollou Luiz Felipe e deu uma galinha ao brother, assim ele parava de brigar por ovos:

22. O jornalista Pedro ganhou a prova do The Voice Kids, virou líder e tinha um plano: separar casais.

23. Não que ele precisasse de muita estratégia, afinal o casal Vivian e Manoel estava passando por uma crise. Ela, por exemplo, não queria beijo de manhã:

25. E o casal Marcos e Emilly finalmente deslanchou numa festa com merchãn de bala para melhorar o hálito:

26. Mas Emilly acabou sendo indicada ao paredão com seis votos, e ela sofreu muito porque viu que havia gente na casa (além dela) que combinava voto:

27. Mas depois do choro ela teve certeza que as indicações eram apenas inveja de seu namorado, de seu amor à vida, de sua alegria de viver…

E isso foi o que aconteceu no Big Brother Brasil da estreia até ontem. Quem será o próximo eliminado do programa? Quem chegará à final? Continue nos acompanhando!