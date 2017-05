O trailer da sequencia de “Simplesmente Amor” vai te emocionar

Como não poderia deixar de ser, a internet foi à loucura com a confirmação de que Simplesmente Amor ganharia uma sequência. O filme será um curta-metragem especial para TV e vai ao ar na NBC, no dia 25 de maio. Ele vai ser lançado como parte das ações do Red Nose Day, dia dedicado a angariar fundos para a ONG humanitária Comic Relief.

Intitulado de Red Nose Day Actualy, o curta conta com grande parte do elenco original e já havia ganhado um teaser, em março. Agora, a Universal lançou o trailer estendido do filme e ele é simplesmente emocionante. Dá só uma olhada: