Obama surfistão: veja o ex-presidente dos EUA arrasando no mar

Depois do fim do segundo mandato de Barack Obama, ele e a ex-primeira-dama Michelle foram passar dias de tranquilidade e diversão nas Ilhas Virgens Britânicas, na companhia do empresário Richard Branson.

A gente já viu os looks relax do casal que deixaram a internet louca, mas hoje pudemos ver algo muito mais legal: o vídeo de Obama arrasando no kiteboard e no foilboard.

Branson conta em seu blog que uma das primeiras coisas que Obama disse ao chegar na ilha é que ele não surfava havia 8 anos, desde que se tornara presidente. As férias foram, então, a oportunidade de ouro para voltar a praticar os esportes aquáticos que ele gostava de fazer no Havaí.

Olha que arraso!

Branson ainda conta no blog que Obama não sabia fazer kitesurf – quando a prancha é puxada por um paraquedas e aprendeu lá, enquanto o empresário aprendia a fazer foilboard – uma prancha em que o surfista “flutua” acima da água. Dá para acreditar?