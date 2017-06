OMG! Bial dá “sarrada no ar” e Ana Maria fica enlouquecida

Na mesma semana do icônico encontro entre Ana Maria Braga e Supla e da coreografia de Fátima Bernardes ao som de K-pop, mais uma cena maravilhosa aconteceu nas manhãs da Globo.

Nesta terça-feira, 08, Pedro Bial “sarrou no ar”. A apresentadora do programa, lógico, ficou en-lou-que-ci-da.

Sim. Além disso, o convidado de “Namaria”, falou um pouco sobre seus 36 anos carreira – mas também sobre a vida pessoal. Sua esposa, Maria Prata, está atualmente grávida de uma menina, Laura. “Eu vou fazer 60 anos trocando fraldas”, brincou Bial, “mas não as minhas”.

O entrevistado também contou sobre o “Conversa com Bial“, programa de entrevistas que está no ar há cerca de um mês. “Eu quase pifei, eu estou sem um dia de folga desde o início do ano”, disse o jornalista sobre o início dessa nova etapa da carreira. “A preparação da estreia, foi tudo muito exaustivo – e tinha que ser assim, com toda a ansiedade, todo o gás que precisa”.

–A internet foi à loucura com a presença de Bial no programa de Ana Maria – principalmente, é claro, com a sarrada no ar.

Olha só:

#Pedro Bial sempre delicioso de ver de OUVIR..tanta vida..tantas histórias..no #Mais Você — Lorene Lopes (@LopesLorene) June 8, 2017

Eu vivi pra vê o Bial sarrando no Mais Você — A Iludida (@iamlittlersun) June 8, 2017

GENTE O BIAL DANDO UMA SARRADA NO AR NO MAIS VOCÊ COMO NÃO AMAR UMA PESSOA DESSA #MaisVoce — dona raba (@sasabjs) June 8, 2017

Com uma " sarrada no ar " de Pedro Bial no mais você, que a gente começa a quinta. Bom dia — Walace Gomes (@walacegomes_) June 8, 2017