OMG! Esse Lego inspirado em Gilmore Girls é o nosso desejo do dia

Se você nutre uma paixão de infância por Lego e é fã de Gilmore Girls, então prepare-se para desejar essa edição especial do brinquedo. As imagens do protótipo já foram divulgadas, mas a fabricação ainda não foi confirmada.

Isso porque o projeto dessa edição especial foi lançado no site oficial da Lego, em um espaço que funciona como incubadora de ideias. Agora, é preciso que 10 mil pessoas aprovem o protótipo para que a empresa inicie o processo de fabricação. Quer apoiar a ideia? Então basta acessar essa página.

Quem aí também vai querer ter um desses em casa?