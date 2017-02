Onde assistir ao Super Bowl, maior evento da TV americana?

No próximo domingo, dia 05, acontece a 51ª edição do Super Bowl, o programa de maior audiência da TV norte-americana e, possivelmente, a transmissão esportiva mais assistida e relevante do mundo.

Leia Mais: As roupas de férias dos Obamas estão deixando a internet surtada

O duelo entre Atlanta Falcons e New England Patriots será disputado no NRG Stadium, em Houston, Texas, e ainda conta com a luxuosa participação da cantora Lady Gaga durante o show do intervalo.

Mas, afinal, o que é o Super Bowl?

Os norte-americanos gostam de coisas elaboradas e, obviamente, com o Super Bowl não seria diferente. E no futebol americano, diferente do que acontece, por exemplo, no futebol, não existe apenas um campeonato.

Por lá, existem duas ligas, as Conferências Nacional (NFC) e Americana (AFC), e o time vencedor de cada uma delas disputa o título de verdadeiro campeão do futebol americano. Organizado pela Liga Nacional de Futebol Americano (NFL), esse grande evento é chamado de Super Bowl.

Tradicionalmente realizado sempre no primeiro domingo de fevereiro, o Super Bowl, por lá, é coisa seríssima e o dia dele é tratado praticamente como um feriado. Muitos estabelecimentos, horas antes, e até igrejas fecham as portas para que todas as famílias consigam prestigiar o jogo.

Onde Assistir?

Com a popularização do futebol americano, o Super Bowl ganhou status de evento mundial e cerca de 180 países transmitem o jogo. No Brasil, os direitos pertencem ao canal pago ESPN. A transmissão acontece a partir das 21h, horário de Brasília.

Não possui TV a cabo? É possível sintonizar no WatchESPN. A FOX também vai disponibilizar streaming ao vivo da partida no FoxSportsGo.com e por meio do aplicativo Fox Sports Go (não será necessário login no dia do jogo).

Diversos cinemas Brasil afora também irá exibir o show, além de alguns bares e pubs.

O que Lady Gaga vai aprontar?

Rainha da performance, a “mãe-monstro” deverá ser apresentada por Tony Bennett e vai ter 12 minutos para cantar os maiores sucessos da carreira dela. As canções “Just Dance”, “Bad Romance” e “Born This Way” já estão confirmadas no setlist e é esperado que a cantora comece o show a partir do teto do estádio.

A importância do show do intervalo

Cantar no Halftime Show, como é conhecido o show do intervalo, é um dos maiores sonhos na vida de qualquer artista. A audiência monstruosa é certeza de grande aumento em vendas e um certificado de relevância dado ao artista. Beyoncé, Bruno Mars, Katy Perry, Michael Jackson e Madonna são alguns dos famosos que já subiram naquele palco.

Essa apresentação pode impulsionar carreiras e, qualquer deslize, também destruir, como aconteceu com Janet Jackson, em 2004, quando Justin Timberlake deixou um dos seios da estrela à mostra.

Por causa do “incidente”, as TVs norte-americanas foram obrigadas a atrasar em alguns segundos as transmissões ao vivo para evitar esse tipo de coisa. Além disso, o caso foi um dos motivos para a criação do Youtube.