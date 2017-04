Os cinco maiores barracos do Big Brother Brasil 17

O Big Brother Brasil 17 vai acabar amanhã (13) e a casa segue num clima de paz quase idílico. Sendo assim, essa é a melhor hora para relembrar que esse parquinho já passou por muitos incêndios nessa edição graças aos participantes completamente descompensados. Vamos ver quais foram os cinco maiores da edição na nossa humilde opinião?

(Observação importante: propositalmente excluímos da lista o barraco da Festa Emoções que causou a agressão de Emilly e a expulsão de Marcos)

05. Mayara e a busca pelo sétimo voto

Depois e dividir a liderança com Maria Vivian na primeira semana, Mayara ganhou uma passagem só de ida para o paredão com sua grande amiga na segunda semana. Enquanto a amazonense foi indicada pela líder Emilly, Mayara levou nada menos que SETE votos das pessoas da casa e ficou completamente ensandecida.

Em sua busca pela verdade para descobrir quem havia votado nela, rolou discussão e gritaria com Emilly e Elis, mas ela só foi descobrir quem havia feito o tal sétimo voto quando colocou os pés pra fora de casa e Leifert avisou que foi a Roberta.

04. Luiz Felipe e Ieda na batalha dos ovos

Sentenciado ao Tá com Nada, Luiz Felipe foi separando ovos para comer tudo de uma vez no dia da prova do líder, assim teria mais força (??). Ele só não esperava que Ieda fosse usar os ovos para fazer comida para o grupo, afinal ela não sabia que ele estava guardando.

Além da discussão na cozinha porque mexeram nos seus ovos, Luiz Felipe começou a agir como uma criança birrenta e implicou com Ieda sempre que podia, até quando ela estava na cama dele num dia que as pessoas estavam conversando no quarto.

03. O dia em que Marcos pirou

O primeiro grande surto de Marcos no programa foi marcado por conflitos com todos os moradores da casa. Ele discutiu com Marinalva acusando ela de brincar com as chagas de Cristo (!!!), gritou com Ieda por causa de um plano diabólico que ele acreditava que ela se envolveu semanas antes e até foi grosso com Emilly e Vivian.

Mas momento mais antológico foi a discussão com Ilmar: querendo conversar com o ex-amigo de qualquer jeito, Marcos perseguiu o colega no jardim e o viu fugir correndo ao redor da piscina e clamando por ajuda de seus orixás.

02. Marcos e Manoel na guerra de espuma

Quando Marcos e Ilmar pegaram o castigo do monstro cujo objetivo era trollar a casa, a coisa saiu do controle rapidamente. Marcos começou a brincar com espuma de barbeador e atacou as meninas. Querendo se vingar, Manoel foi revidar em Marcos e acabou levando uma porrada acidental.

Manoel ficou surtadíssimo e queria denunciar Marcos por agressão. Enquanto a porta do confessionário não abria para ele efetuar a denúncia, o gêmeo gritou coisas pavorosas enquanto Marcos se refugiava quietinho no banheiro.

01. Marcos e Emilly contra o apresentador que apenas estava fazendo seu trabalho

Um belo dia, a equipe da Globo teve a ideia de chamar antigos eliminados para mandarem perguntas aos confinados em mais um Jogo da Discórdia. Daniel, Roberta, Rômulo e Pedro então usaram todas as técnicas possíveis para que todas as perguntas para todos os brothers fossem direcionadas ao casal Marcos e Emilly.

A coisa chegou num ponto que os dois ficaram irritados com a perseguição e discutiram ao vivo com Tiago Leifert, que precisou explicar que chamaram os quatro últimos eliminados e assegurou que eles tivessem tempo para réplica. Aquele deve ter sido um dia que Leifert sentiu falta de apresentar o É de Casa.