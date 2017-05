Os gringos estão enlouquecidos com as fotos da Anitta e Tyga

Faz só algumas semaninhas que o rapper Tyga terminou o namoro com Kylie Jenner. Os dois saíram por cerca de 3 anos – e chegaram até a morar juntinhos -, mas já foram flagrados com outras pessoas circulando por aí.

No Coachella, Kylie foi vista com o músico Travis Scott, enquanto Tyga já foi fotografado junto de duas mulheres: a modelo Jordan Ozuna e a cantora Anitta – sim, ela mesma!

As imagens mais recentes mostram o rapper junto da brasileira em Los Angeles, a caminho do jantar. “Tyga curte um encontro com jantar junto da cantora brasileira Anitta”, diz um site. “Tyga foi visto com Anitta depois do término com Kylie Jenner”, noticia outro.

A cantora esclareceu, mais tarde, que o “encontro” só aconteceu por conta de uma parceria musical. Não haveria nada romance ali.

É curioso observar, no entanto, a semelhança entre as três: Kylie, Jordan e Anitta. “Ele tem um tipo!”, chega a brincar o tabloide inglês Daily Mail.

Além da imprensa mundial, no entanto, o Twitter também ficou empolgadíssimo com as imagens. Olha só:

feat com iggy azalea

maroon5 seguiu ela no instagram

foto no estudio com tyga

feat com maluma vcs tem duvida q Anitta vai dominar o mundo? — will (@offlyz) May 11, 2017

Como o @DailyMailCeleb vê: "mystery girl" & Tyga Como eu vejo: Anitta & Ex da Kylie Jenner pic.twitter.com/bckOXuOPih — Myri Oliveira (@MyriOliveira) May 11, 2017

Anitta e o Tyga é o assunto mais procurado do Google nesse momento PISA NENOS ANITTA EU TE IMPLORO pic.twitter.com/u0lBt4Qx7N — 😼 CLEYTON 😼 (@EuCleytoOficial) May 11, 2017

"Anitta estava jantando com Tyga no restaurante"

Eu nem sabia que Anitta estava fora do Brasil pic.twitter.com/p9pdVaXM76 — BO$$ (@NOSENSEJAVADD) May 11, 2017