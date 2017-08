Os Hanson estavam no “Encontro com Fátima” e foi nostalgia pura

Taylor, Zac e Isaac, os irmãos do trio Hanson, estão em turnê no Brasil e deram uma passadinha no “Encontro com Fátima Bernardes” nessa quinta-feira (24). Muita gente nem sabia que os caras ainda estão na ativa, mas o sentimento de nostalgia foi intenso no coração de quem cresceu ao som de MMMBop.

Até a jornalista Mari Palma atacou de tiete e apareceu apresentando as notícias do G1 com uma camiseta onde se lia a frase “Taylor Hanson was my first love” – que significa “Taylor Hanson foi meu primeiro amor”, em português. Depois, ela apareceu no telão do “Encontro” para bater um papo com os meninos.

MORRENDO COM A MOÇA NA TELA DA GLOBO COM CAMISETA DECLARANDO AMOR PELO TAYLOR HANSON #hanson25 pic.twitter.com/jM1hcFmI6r — talita (@tuttyupie) August 24, 2017

Mari foi muito gente como a gente e ficou meio envergonhada com a situação. Fofa! “É uma camiseta muito legal”, disse Taylor sorrindo.

E é lógico que estava todo mundo se perguntando se o trio iria tocar seu maior hit. Tocaram! Só um pedaço da música, mas já deu para matar a saudade daquela época em que a gente era feliz e não sabia. Dá para acreditar que MMMBop já tem 20 anos?

Aí é lógico que esse clima de nostalgia fez a galera surtar no Twitter, né?

Eu tô igual a Mari Palma vendo os Hanson #Encontro pic.twitter.com/btM9GVWQeV — Babi (@walloniaa) August 24, 2017

Hanson no #Encontro. Meu coração ta a mil… pic.twitter.com/b4huC9damL — Camila Murano (@murano_camilahs) August 24, 2017

Meu Deus os Hanson no Encontroooooooo. Os três estão gatos demais e a Mari Palma com a camiseta Hahahaha amei #Encontro — Mariana Belém (@MarianaBelem) August 24, 2017

a mari palma usando uma camisa taylor hanson was my first love eu mesma se estivesse no lugar dela — lu murdock (@lovelyloneIy) August 24, 2017

Aff meu quero ver os meninos não faz isso com meu coração sou cardíaca #HansonNoEncontro Hanson pic.twitter.com/x0Mw3Qt4RL — Nandinha 🌺💓✨ (@fofoqueibr) August 24, 2017

A redação do @BuzzFeedBrasil está chorando (não disse por onde) pois o Taylor Hanson é muito bonito #Encontro — BuzzFeed Brasil (@BuzzFeedBrasil) August 24, 2017

Os irmãos também apresentaram sua última música de trabalho, a fofa “I Was Born”, cujo clipe tem a participação dos 12 filhos (!!!) deles. Taylor é pai de cinco crianças, Zac de quatro e Isaac tem três filhotes. Olha que lindinhos:

E quando rolam os shows?

Hoje (quinta-feira) os meninos se apresentam no Rio de Janeiro, no KM de Vantagens Hall RJ (antigo Metropolitan). Amanhã eles vão estar em Belo Horizonte, no KM de Vantagens Hall BH (antigo BH Hall). No sábado, a apresentação rola em São Paulo, no Citibank Hall.

Ainda há ingressos disponíveis através do site do Tickets For Fun.