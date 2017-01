Os principais lançamentos da Netflix de janeiro

No mês que abre o tão esperado 2017, a Netflix separou algumas opções bem boas para curtir na praia – agora que dá para assistir offline! -, no caminho do trabalho ou antes de dormir. Há estreias bacanas, mas as melhores ainda estão por vir nesse ano!

Das séries que entram no catálogo de janeiro, prepare-se para se divertir com Desventuras Em Série, a tão adorada obra de Lemony Snicket e Brett Helquist, com o ator Neil Patrick Harris no papel de Conde Olaf, o vilão da história. Além disso, se você é fã de histórias em quadrinhos e super-heróis, vai amar a chegada da primeira temporada de DC’s Legends of Tomorrow no streaming.

Se já estiver morrendo de saudades de Game Of Thrones, aproveite para relembrar os bons momentos de Khal Drogo Jason Momoa na novata Terrace House: Aloha State. E para as amantes de boas comédias, a novidade fica por conta de Um Dia de Cada Vez, o remake da série homônima dos anos 70.

Quanto aos filmes, não perca (ou assista de novo) Meu Nome Não É Johnny, com Selton Mello!

Séries

01/01

Fleming: The Man Who Would Be Bound

American Crime (2ª temporada)

03/01

Shadowhunters: The Mortal Instruments (2ª temporada)

05/01

The Shannara Chronicles

06/01

One Day At a Time (Um Dia de Cada Vez)

13/01

Desventuras em Série

História de Um Clã

17/01

DC’s Legends of Tomorrow

18/01

You Me Her

Colony

20/01

Frontier

24/01

Terrace House: Aloha State

27/01

Degrassi: Next Class (3ª temporada)

Filmes

01/01

Beira-mar (Seashore)

Hurricane Bianca

Vidas Ao Vento (The Wind Rises)

Pacto Maligno (Mercy)

06/01

Coin Heist

11/01

Meu Nome Não É Johnny

13/01

Clinical

15/01

O Cavaleiro Solitário (The Lone Ranger)

20/01

Take The 10

27/01

iBoy

Documentários e séries especiais

01/01

Patrick Maia’s Home Office: Um Show Em Casa

06/01

Growing Up Coy

07/01

Deepsea Challenge

Infantil

06/01

Tarzan e Jane (1ª temporada)

10/01

We’re Lalaloopsy (1ª temporada)

18/01

Turbo

20/01

Voltron: O Defensor Lendário (2ª temporada)

27/01

Kazoops! (2ª temporada)

Nossa Casa: As Aventuras de Tip e Oh (2ª temporada)