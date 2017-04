Fátima dá a melhor resposta para o machismo de Oscar Magrini

A denúncia feita pela figurinista Susllem Meneguzzi Tonani sobre o fato de o ator José Mayer tê-la assediado rendeu opiniões masculinas não-solicitadas esta manhã – e aqui vai mais uma.

Em entrevista ao “Encontro”, programa da TV Globo, o ator Oscar Magrini terminou uma fala relativamente longa sobre o assunto com a, no mínimo, infeliz colocação:

A mulher neste sentido tem que saber se colocar para não instigar o outro

A culpa, portanto, de todo e qualquer assédio para é de quem não soube “colocar limites” – raciocínio semelhante ao dos que justificam estupros porque uma mulher estava andando na rua sozinha, ou à noite, ou usando uma roupa “provocativa”. Oi?

A fala completa do ator global:

“Acho que não só aqui na Globo como em todos os lugares sempre existiu o assédio, da própria mulher também em cima do homem, mas a minha liberdade termina onde começa a sua. Deve ter havido muito assédio sim, essa menina chegou, se pronunciou, falou, tomaram-se medidas, a Globo veio pedir desculpa. O Zé (Mayer), um colega nosso, também se desculpou e acho que deve ter tido muita coisa, mas ninguém fala nada… As colegas vieram trabalhar, também vestiram a camisa. Quem sabe se tome providências porque a gente está em 2017 e não tem essa de assédio, todo mundo tem o seu direito de se colocar, de se por e não tem essa do homem chegar e fazer… O que é isso? É uma sociedade machista, fez-se tanto tempo lá atrás, mas não existe como chegar agora e eu não te respeitar porque você está mais ousada, de minissaia e eu tenho que abusar ou passar a mão ou falar alguma coisa. A mulher também neste sentido tem que saber se colocar para não instigar o outro”.

Fátima Bernardes, felizmente, interrompeu o ator e deu a melhor resposta, a apresentadora disse que independente de como uma mulher se porta ou está vestida, ela tem que ser respeitada.

A fala do ator, além de confusa, foi ofensiva e gerou furor nas redes sociais.

Oscar magrini é caio blat tiram o dia pra ver quem mais fala merda — helyda (@lorrayne_hl) April 5, 2017

O Oscar Magrini tem que se colocar numa caverna, e viver com esse pensamento de homem da pré-história por lá mesmo. https://t.co/p3h7CqYmLO — ComenTV (@comentv) April 5, 2017

Oscar Magrini está passando esta vergonha no crédito ou no débito? https://t.co/EGDePR9EuJ — snap: glaina (@bjdaglai) April 5, 2017

Coitadas atrizes da Globo que tem que conviver com atores como o Zé Mayer, Caio Blat e Oscar Magrini — Miss Smoak-Queen (@NicaSG) April 5, 2017