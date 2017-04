Paola Carosella conquista programa próprio na Band

Com muito orgulho, recebemos alguns dos produtores da Cooperapas, Cooperativa de produtores orgânicos de Parelheiros da zona sul de São Paulo – Arpad, Vânia e Valéria. Eles plantaram e colheram e é com esses produtos que eu vou cozinhar na minha aula como parte das comemorações dos cinco anos do restaurante @mangiaregastronomia, da @jubura e do @bennygb. Os participantes da aula levarão para casa as receitas e uma cesta linda com produtos da Cooperapas. A feira no estacionamento do restaurante, das 10h às 12h30, é aberta ao público. Vem que tá bonito!

