Parabéns, BBB17! Você teve a festa mais tediosa do ano!

Nessa última sexta-feira (10) os participantes do Big Brother Brasil ganharam um show particular de Paulo Ricardo para animar a casa. Quer dizer, a intenção era animar… já o resultado passou bem longe disso.

Na exibição ao vivo do programa pela Globo, deu pra ver que os brothers não estavam minimamente emocionados quando Paulo Ricardo cantou a música tema do programa em novo arranjo. Após o show, a pista de dança abriu, a música subiu e o que os competidores fizeram? Vários nadas:

Chego em casa e a festa é pura animação no BBB #bbb17 pic.twitter.com/tILuuq4Qnx — Déh Malguth (@dehmalaguth) February 11, 2017

Em um dado momento, os brothers começaram a falar mal de Ieda. Mas se você acha que isso aconteceu no meio da pista enquanto todo mundo enchia a cara e rebolava até o chão, está errado: os competidores entraram na casa e sentaram na mesa da cozinha pra conversar sem as distrações da sonífera festa do lado de fora.

Os clichês das festas também aconteceram. Marcos tentou se aproximar de Emilly em vão e Roberta ficou lá olhando Daniel com coração no lugar dos olhinhos.

Como até mesmo em momentos de puro tédio a gente arranja algo para se divertir, o pessoal das redes sociais até deu uma acordada do cochilo pra acompanhar Vivian e Manoel dividindo o edredom. Falando assim até parece que os dois fizeram o Créu na velocidade cinco mas o que deu pra perceber é apenas o movimento da mão de Manoel próximo da área íntima de Vivian. “Está gostando?”, perguntou o gêmeo e a sister pediu para ele não fazer pergunta difícil.

Basicamente essa foi a festa da noite. O programa que será exibido na noite de hoje vai tentar te convencer que o negócio foi muito animado, mas saiba que até mesmo escolher feijão estava uma atividade mais divertida. Acredite em nós.