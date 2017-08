Conheça os 16 participantes do MasterChef Profissionais 2017

Mal nos despedimos da mais recente edição do MasterChef, que teve como vencedora Michele Crispim, e já teremos novamente o maior reality show de culinária do Brasil no ar. Desta vez quem afia as facas e se prepara para competir são os que já são chefs, na segunda edição do MasterChef Profissionais, que estreia na Band na próxima terça-feira (5).

A primeira edição, que foi ao ar em 2016, teve Dayse Paparoto como vencedora. O programa ficou marcado por acusações de machismo e muita discussão entre os participantes, os jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin e a apresentadora Ana Paula Padrão, até o final.

Na edição de 2017, 16 chefs – oito homens e oito mulheres – vão se enfrentar em 14 episódios. A produção do programa promete promover a maior e mais difícil prova já feita no MasterChef: servir 250 convidados de um casamento. De acordo com o chef Henrique Fogaça, jurado do programa, os competidores estão mais preparados, mas a dificuldade das provas é maior também.

Conheça os 16 participantes e prepare sua torcida!