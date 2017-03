Partida de tênis decide Prova da Comida no BBB17

Se tem uma coisa que nunca podemos reclamar é do capricho que a produção do Big Brother Brasil tem para criar estruturas para as provas. Na manhã desse domingo, por exemplo, todos os participantes se vestiram de tenistas e foram surpreendidos por uma gigantesca quadra de tênis no quintal da casa.

A prova era simples, em cada lado da quadra havia uma rede com um trampolim e eles precisavam arremessar uma bola na própria raquete para que ela quicasse até o outro lado, garantindo pontos. Se voltasse para o próprio lado da quadra, perdia pontos. Ilmar e Roberta ficaram de fora, brincando de narradores em frente a um fundo simulando uma plateia cheia.

A equipe roxa foi composta por Marcos, Pedro, Vivian e Marinalva, enquanto a verde ficou com Emilly, Ieda, Daniel e Rômulo. Sem muita dificuldade, o time verde garantiu a vitória, as estalecas e o direito de ficar no Tá com Tudo. Já o time roxo ficou no Tá com Nada e passará uma semana a base de arroz, feijão, goiabada e a mistura sorteada da semana que foi moela.