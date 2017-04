Paul McCartney deve fazer quatro shows no Brasil, diz jornal

As fãs de Paul McCartney já podem comemorar! Em outubro, o ex-beatle deve vir ao Brasil para os shows de comemoração dos 50 anos do álbum Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de 1967. A informação é do jornalista José Norberto Flesch‏, do jornal Destak.

De acordo com ele, o primeiro show será no dia 12, no Beira-Rio, em Porto Alegre. No dia 15, ele se apresentará no Allianz Parque, em São Paulo. No dia 17, fará um show no Mineirão, em Belo Horizonte. Paul se apresentará na Bahia pela primeira vez em 20 de outubro, no Fonte Nova, em Salvador.

A pré-venda dos ingressos deve começar nesta sexta-feira (28), com exclusividade para clientes do cartão ELO. No dia 1° de maio, a venda deve ser liberada para o fã clube e, no dia seguinte, para o público geral. Ainda não há informações divulgadas sobre os valores dos ingressos.