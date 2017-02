Pedro compara enfeite de Emilly com brinquedo de sex shop

Depois de todo o barraco na noite anterior do Big Brother Brasil, os ânimos se acalmaram e os brothers já voltaram ao que sabem fazer de melhor: falar bobagem o dia inteiro. E nós adoramos, não vamos mentir.

Emilly estava aproveitando esse começo de tarde para conversar com Rômulo e Pedro no quarto do líder enquanto arrumava seu cabelo com uma prendedor de cabelo diferente. Pedro, totalmente possuído pelo espírito da zoeira, comentou com Emilly que o enfeite parecia um “butt plug“.

A líder ficou confusa, até porque não sabe inglês, e Pedro foi dar uma dica sobre o que se trata o tal “butt plug“, perguntando o que significa cada palavra individualmente. Ao perceber do que se tratava o tal “plugue anal”, Emilly fez uma cara de aversão. “Que nada, é divertido”, explicou Pedro.

Rômulo fez ainda menos cerimônias que o jornalista gamer e contou que em sua região aquilo é chamado de “rolha de c*”. Todos caíram na gargalhada e foram para o outro assunto favorito dos brothers: falar mal da vida alheia.