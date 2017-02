Pedro consegue emprego na casa do BBB17: Estagiário de Líder

Como não temos mais festas aos sábados no Big Brother Brasil o que resta aos participantes? Arranjarem formas alternativas de diversão. Durante essa madrugada, parte da galera se reuniu para participar de um jogo inventado por Rômulo chamado “Golpinho” (e que deu um barraquinho quando Ieda decidiu matar Luiz Felipe num Golpe de Estado).

Bem longe da cozinha, no quarto do líder, o viciado em games Pedro estava exercitando um outro jogo com Daniel. Os dois passaram horas e horas conversando sobre estratégias na casa, e Pedro agia praticamente como o estagiário do atual líder na casa.

Daniel contou que tem vontade de indicar Elis ao paredão com o intuito de ensinar uma lição a ela. Segundo o líder, ela é muito sem noção e deslumbrada, e ele contou como exemplo ela ter dito que estava perto de dar um beijão na boca de Paulo Ricardo quando ele cantou pra ela.

O estagiário, no entanto, não curtiu muito a ideia do líder, e tentou usar argumentos para convencer Daniel a indicar Marcos. Ele usou até o famoso “legal indicar a Elis, mas já pensou em…”. Daniel ficou pensativo (como sempre), mas sentimos que ele estava perto de mandar um “aham, Claudia, senta lá”.

Vamos ver se Pedro será efetivado nessa função de braço-direito estratégico do líder ou se será demitido.