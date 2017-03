Pedro é eliminado do Big Brother Brasil 17

Hoje, no paredão verdadeiro do Big Brother Brasil, tivemos a eliminação de Pedro. Confira como foi o resumo do programa de hoje.

Logo no começo do programa, Emilly é apresentada como a principal personagem dessa edição do Big Brother Brasil, Marinalva como a que ninguém sabe como joga e Pedro como um grande jogador de videogame. Após a apresentação da família, o BBB passou muitos minutos mostrando os acontecimentos desde a divisão da casa por um muro.

Quando Tiago Leifert entrou no ar para interagir com os brothers, o apresentador precisou falar com o lado americano e com o lado mexicano separadamente. Na conversa com o lado americano, Leifert se divertiu com os brothers lhe contando como haviam descoberto a Emilly por causa das frestas no muro e pelo quebra-pau homérico que o casal teve na academia mais cedo. Já na conversa com o lado mexicano, só valeu apenas para ver o cosplay latino de Marcos com bigode e toalhas como poncho:

Os VTs feitos pela produção do Big Brother Brasil essa semana focaram na maravilhosa Operação Lava-Prato (com direito a um PowerPoint do Rômulo) e no término da amizade de Emilly e Roberta feito como se fosse vídeo cafona de Facebook. Houve também o quadro do Rafael Cortez e um vídeo fazendo referência à programação da Globo.

Como acontece todas as semanas, Leifert saiu pegando os recados dos familiares. Porém, em vez do apresentador perguntar na hora, eles escreveram previamente numa pranchetinha e foram censuradas ao vivo para que não tivessem informações vazadas para os participantes.

Na hora da eliminação, Leifert perguntou à Marinalva o que ela sente quando perde no esporte, e depois explicou ao público que o bom jogador não culpa adversidades como edição ou o vento. À Emilly, perguntou por que ela vem sendo tão votada pela casa, e ao Pedro perguntou a que atribui o emparedamento dele. O apresentador ressaltou que temos 3 jogadores diferentes e vários jeitos de ganhar, e contou como o jogo é imprevisível e pode mudar com apenas uma frase. E, no fim, contou que Pedro foi eliminado com 71,71%.

Do lado de fora, Tiago Leifert contou que Pedro errou só um pouquinho no jogo e, por fim, convidou o eliminado para jogar uma partida com ele no Zero Um (o programa de games do apresentador).