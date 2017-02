Pedro tem planos de separar um casal no próximo paredão do BBB17

Nos últimos paredões do Big Brother Brasil tivemos Pedro se revelando um grande estrategista ao tentar auxiliar os líderes com suas escolhas sem tentar chamar atenção. Dessa vez, como líder, ele não tem muita escapatória e vai precisar falar diante de toda a casa quem é a sua indicação. Nessa madrugada ele teve vários planos, e um deles envolve separar um dos casais da casa. Uma decisão polêmica, heim?

O jornalista gamer está entre duas pessoas para indicar: Rômulo e Manoel. Porém, ele está com um pé atrás de indicar o gêmeo com medo de ficar mal aqui fora por tentar separar um casal. Roberta e Daniel, que são seus fiéis assessores, revelam que ele não precisa desse receio porque dá pra ver que Vivian anda de saco cheio de Manoel.

Daniel comenta que o gêmeo anda meio desanimado, e que talvez sinta falta do irmão, mas também alerta que uma eliminação de Manoel pode despertar Vivian para o jogo. De qualquer forma, é consenso que o casal está longe de parecer feliz como no começo do programa.

Será que está certa a visão de que o casal Vivian e Manoel vai mal?

É, está.