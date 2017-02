Pedro vira jurado musical e ganha a liderança no BBB17

Chegou a quinta-feira e com ela o clima da casa já vai pesando pesando, afinal todo mundo começa a olhar a prova da liderança como uma chance de subir no jogo (pelo menos naquela semana). Após alguns VTs explicando os acontecimentos dessa última festa, Tiago Leifert já preparou o terreno para começar a prova do líder nesse momento tenso do jogo.

A prova foi bem simples, com os brothers assistindo às apresentações do The Voice Kids e tentando adivinhar de forma mediúnica se os jurados viraram ou não a cadeira. A disputa pela liderança no merchãn disfarçado da competição musical deixou de lado vetos e contou com a participação de todos os brothers.

Manoel foi o primeiro a ser eliminado, ao dizer que uma menina não seria chamada para a próxima fase do The Voice Kids. A Internet, que adora ver o “Tonho da Lua” se estrepando, se divertiu muito com a primeira eliminação.

Daniel, Elis, Marcos e Vivian foram eliminados na segunda candidata, e Ieda se despediu da prova na quarta rodada da prova. A quinta criança a cantar tirou Roberta e Ilmar da disputa. Restaram na prova apenas quatro brothers, coincidentemente os mesmos quatro que sobreviveram na reta final da última prova de resistência (Emilly, Pedro, Marinalva e Rômulo). Na sexta criança, Pedro foi o único a acreditar no potencial vocal da competidora e garantiu a liderança para si.

Ao final do programa, Tiago Leifert explicou a dinâmica do próximo paredão triplo: Pedro indicará uma pessoa e as outras duas serão os brothers mais votados. E agora, quem será que vai?