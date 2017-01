Perdedores da prova da comida comemoram rabada no cardápio

Todo domingo no Big Brother Brasil já é tradição realizar a prova da comida com a galera e, assim como no ano anterior, os brothers são divididos em dois grupos. Os que vencem a brincadeira ficam no Tá Com Tudo e poderão comer o que quiserem e aproveitar todas as mordomias. Já os perdedores ficam no Tá Com Nada e precisam se virar com pouca variedade de alimentos e apenas o básico.

A prova da semana foi uma escavação arqueológica na qual os competidores precisavam escavar uma área procurando por fósseis. Assim que fossem encontrados, eles passavam os ossos para que um montador refizesse o esqueleto do dinossauro.

Terminada a prova, o grupo roxo (composto por Roberta, Antônio, Manoel, Rômulo, Luiz Felipe, Daniel e Ilmar) saiu vitorioso e ficou no Tá Com Tudo. Já o Tá Com Nada caiu nas gêmeas Emilly e Mayla, Ieda, Gabriela Flor, Elis, Pedro e Marcos.

Por sorte os perdedores ganharam direito a uma lambuja, pois rolou um sorteio para saber qual alimento extra vai complementar o cardápio da semana. Marcos tentou a sorte e eles ganharam o direito de comer… rabada!

Vamos ver se começarão as intrigas agora que os participantes terão sua alimentação controlada, não é mesmo?