Perdedores da prova da comida ganharam moela de brinde

Esse domingo começou pegando fogo no Big Brother Brasil. Depois de Ieda se acidentar e precisar ser medicada pela Produção e do grande barraco entre Manoel e Marcos por causa de espuma de barbear, chegou a vez de todos os participantes colocarem as desavenças de lado e competirem em mais uma prova da comida.

As equipes formadas na semana anterior precisam se manter iguais, então a equipe roxa ficou com Elis, Ieda, Marinalva, Marcos e Pedro enquanto a equipe verde teve Luiz Felipe, Roberta, Manoel, Vivian e Mayara. Não participaram da prova Daniel, Ilmar e Rômulo que se ausentaram para que o número de brothers fosse igual e Emilly que por ser líder já está no Tá com Tudo.

A prova era bem simples, pois os competidores apenas precisavam montar um retângulo com peças menores (semelhante ao jogo tangram). Quem terminasse antes, apertava o botão e levava o direito a comer o que quiser.

A equipe roxa, que passou a última semana comendo apenas arroz, feijão, goiabada e rabada, saiu vitoriosa e poderá comer o que bem entender. Já a equipe verde vai entrar na dieta do Tá com Nada e pode sortear qual será a “mistura” dos pratos. Luiz Felipe fez o sorteio e eles ganharam… MOELA.