Priyanka Chopra: a atriz que você precisa conhecer em 2017

Nascida em Jamshedpur, na Índia, Priyanka Chopra é hoje uma das atrizes mais poderosas da televisão americana. Protagonista da série policial Quantico, ela também foi eleita como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, em 2016. Embaixadora da beleza etnicamente diversa e dona de uma postura inteiramente girlpower, a estrela indiana é daquelas mulheres para virar fã já!

A carreira da moça começou em 2000, quando, aos 18 anos, ela foi coroada Miss Mundo. Isso foi o bastante para que chamasse a atenção da galera de Bollywood e, em 2001 ela gravou seu primeiro filme. Em 15 anos, a atriz viria a atuar em 50 filmes na terra natal – onde a indústria cinematográfica é a mais rentável do mundo.

Em 2012, Priyanka também despontou na música, mas, como mulher e morando em um dos países mais machistas do mundo, ela foi constantemente subestimada durante a carreira. “Lembro que aos 19 anos eu estava fazendo meus primeiros filmes e um produtor disse ‘Se não der certo com ela, tudo bem, e gente chama outra. Garotas são substituíveis’. E, inconscientemente, aquilo afetou muito o meu psicológico”, desabafou em entrevista à Time.

Mas, para a nossa alegria, ela superou essa fase – e calou a boca do tal produtor. Em 2008, já com 26 anos, a atriz estrelou seu maior sucesso em Bollywood: o filme Fashion, que conta a história de uma modelo em ascensão.

“Aquele filme mudou algo em mim. Era uma época em que filmes protagonizados por mulheres não tinham tanta importância quanto os ‘filmes de meninos’, pois não rendiam tanto dinheiro. Mas aquele filme [Fashion] fez muito sucesso e dinheiro, e isso me transformou como atriz”. Foi quando ela descobriu que poderia ir além e que tinha tudo para provar que garotas não são substituíveis coisa nenhuma.

Bollywood acabou ficando pequena para Priyanka e ela resolveu tentar a sorte nos Estados Unidos. Contra todas as expectativas, em 2015 sua estrela começou a brilhar internacionalmente. Desde então, ela é protagonista da série policial Quantico, que é hit no canal ABC. Quem diria, né? A garota subestimada hoje brilha, mostrando de que o gênero policial – outrora invariavelmente masculino – pode fazer sucesso com uma mulher no papel principal. E uma mulher indiana ainda por cima!

A trajetória de sucesso tornou Priyanka um símbolo de representatividade para as mulheres e para a comunidade imigrante/não-branca nos Estados Unidos. Orgulhosa de suas origens e abertamente feminista, a atriz também é embaixadora da ONU e se engaja nas causas sociais. Tudo isso fez com fosse eleita uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time, em maio de 2016.

Aos 34 anos, a indiana ainda vai brilhar muito, disso ninguém duvida! Além de estrelar a segunda temporada de Quantico, a partir de maio a gente também vai poder vê-la no cinema. Priyanka é uma das protagonistas do remake de Baywatch, ao lado de Zac Efron e Dwayne Johnson.