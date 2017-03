Produção castiga brothers e expulsa Ilmar do quarto do líder

Nessa última noite, os brothers tiveram uma festinha de aniversário feita para Vivian e Marcos, repleta de coisas que amamos como animação, brigadeiro e bexigas. Aliviados pelo completo esquecimento do Jogo da Discórdia, eles apenas aproveitaram o tempo para conversar e brincar. Entretanto, Ilmar abusou da brincadeira e causou uma punição coletiva.

Emilly precisava ir ao quarto do líder para pegar algo, e Ilmar inventou de fazer uma trollada. Mamão simplesmente trancou a gêmea no quarto do líder e saiu correndo para dar risada ao lado de Marcos. Segundo as regras do programa, é proibido um participante ficar no quarto do líder sem sua presença.

Implacável, a Produção do BBB17 decidiu castigar todo mundo. Assim, Ilmar foi expulso do quarto do líder (suas coisas foram entregues na despensa) e cada um dos brothers perdeu 500 estalecas, um rombo total de quatro mil no orçamento doméstico.

Todos ficaram muito incomodados com a punição coletiva, principalmente porque Ilmar nem ao menos foi pedir desculpas pelo ocorrido. Será que vai ser uma repetição do episódio em que toda a casa foi castigada por Ilmar ter comido um bolinho?