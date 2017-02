Produção do BBB17 castiga brothers com mercado sem produtos

Todas as segundas-feiras dois brothers são designados para a função de fazer compras pro pessoal do Tá com Tudo, e todos os participantes abrem a carteira e liberam as estalecas para as compras coletivas. Porém, como rolaram muitas punições nos últimos tempos que afetaram as finanças da casa, a Produção do Big Brother Brasil decidiu castigar um pouquinho os vitoriosos da semana.

Assim que Emilly e Marcos entraram no mercado do Tá com Tudo, perceberam que quase todos os produtos estavam indisponíveis. Na seção de frios e carnes, por exemplo, estavam liberadas poucas porções de carnes menos nobres. “Marcos, estamos no Tá com Nada”, chocou-se Emilly ao ver a oferta de produtos.

Diante das adversidades e do mercado aparentemente saqueado de tão poucos produtos disponíveis, eles foram obrigados a comprar fígado, moela e rabada. Algumas regalias, como tomate, estavam disponíveis apenas em pouquíssimas unidades. Já farinha não tinha mesmo.

Perto do fim da compra, eles perderam a chance de comprar um saco de pão porque Pedro não cedeu 4 estalecas de seu montante. Emilly e Marcos decidiram então usar isso para criticar depois o jornalista.

Vamos torcer para que não role briga por pão, senão o BBB será obrigado a convocar Renato Aragão para contar histórias tristes envolvendo o alimento.