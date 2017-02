Produção do BBB17 castiga toda a casa por causa de um brother

Quem diria que uma única pessoa poderia gerar uma raiva coletiva na casa do Big Brother Brasil? Pois é, Ilmar cometeu uma falta grave e acabou punindo todo mundo. Mas a gente explica tudo!

Nesta edição do Big Brother Brasil há dois grupos distintos. O Tá com Tudo tem direito a fazer compras no mercado e comer o que quiser, enquanto o Tá com Nada tem uma alimentação controlada que envolve apenas o básico e uma mistura sorteada por um participante. As exceções acontecem nas comidas das festas e o líder que sempre faz parte do Tá com Tudo. Explicado isso, agora é só contar como Ilmar conseguiu penalizar toda a casa por causa de um bolinho.

Ilmar, que faz parte do Tá com Nada, não segurou seus impulsos e comeu um bolinho de chuva do pessoal do Tá com Tudo. Ele confessou na hora do almoço e disse que não estava arrependido, mesmo que gerasse uma punição para todo o grupo dele. Só que em vez da Produção decidir castigar apenas o brother, o castigo foi para todos os moradores da casa: todo mundo agora está no Tá com Nada. Até mesmo a líder Emilly.

A estratégia da Produção, obviamente, é criar um climão do tamanho de um bonde dentro da casa mais vigiada do Brasil. E, a julgar pela revolta dos participantes, o objetivo foi conquistado. Todo mundo está furioso com Ilmar.

Claro que em todo grupo sempre tem famosa pessoa do “deixa disso”, e nesse caso é Ieda. A aposentada tentou ver o lado positivo e disse para Roberta que pelo menos elas vão poder emagrecer. Só não esperava que nossa mulher-meme respondesse “eu não quero emagrecer”.