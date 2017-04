Programa online do BBB17 tenta defender Marcos, mas falha

Todas as segundas, quartas e sextas-feiras Rafael Cortez comanda o programa #RedeBBB, programa online que traz debates e conversas sobre o que está rolando no Big Brother Brasil. Hoje, por exemplo, o programa foi todo para falar dos surtos do médico essa manhã.

Com a presença de Alan do BBB5, Juliana do BBB16, da ex-eliminada Mayara e de um twitteiro, todos trataram com abominação a grosseria que Marcos tratou tanto Marinalva quanto Emilly, com gritos e apontando o dedo na cara.

Em um dado momento, após todo mundo meter o pau sem parar na reputação de Marcos, Rafael Cortez pediu um tempo para avisar que esse programa deveria ser sobre o paredão de Ilmar e Marcos, então se ficassem só mostrando o lado negativo do doutor eles seriam taxados como parciais. O apresentador então pediu para passar um VT de algo positivo de Marcos.

E foi aí que aconteceu algo muito engraçado: a televisão ao fundo do cenário começou a exibir uma briga em que Marcos dizia que Ilmar precisava pedir desculpas para todas as mulheres do Brasil por ter gritado com Emilly. Assim que acabou o VT, todos perceberam a grande ironia de Marcos defendendo as mulheres depois de um monte de VTs nos quais ele tratava muito mal. Tá meio difícil defender o Doc, heim?