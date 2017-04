Prova da nostalgia garante vitória a todo mundo no BBB17

Deixando de lado o espírito competitivo que marcou as semanas anteriores, a Produção do Big Brother Brasil decidiu que era hora de ensinar aos brothers o valor de um bom trabalho de equipe. Assim, o desafio da comida de hoje colocou todo mundo trabalhando junto por um bom resultado.

A prova da Expo BBB fez com que todos organizassem itens de eventos dessa edição do programa para montar uma espécie de museu do programa. Eles precisavam colocar em ordem cronológica materiais das provas de líder, da comida, do anjo, dos monstros e das festas. Todos participaram juntos e cada acerto garantiu 30 estalecas.

Eles tiveram poucos erros no geral, e ganharam muitas estalecas para o grupo inteiro. E como não houve divisão de time, todos devem estar no Tá com Tudo essa semana. Ou seja, perdemos a chance de ver pessoas sofrendo quando sorteiam uma língua de boi na colher de chá.