Prova exclusiva para lado mexicano dá liderança a Marcos

Quinta-feira de tensão para o lado mexicano, pois somente os brothers de lá puderam participar da prova do líder. Sem muita dificuldade na prova proposta pela Produção, Marcos se consagrou como líder. Confira como foi o Big Brother Brasil de hoje:

O programa mostrando os últimos acontecimentos, com o grupo de Rômulo ocupando o quarto azul e todo o barraco que deu a ceninha que Marcos fez na festa mexicana. Quando entrou ao vivo, Tiago Leifert anunciou que amanhã acontecerá uma pequena alteração: o lado mexicano poderá escolher alguém do lado americano pra trocar e vice-versa.

A prova do líder foi muito simples e teve uma temática espacial (com direito a fantasias bem cafonas, como de costume). Os brothers precisaram guiar bolas manejando uma uma estrutura enquanto miram em compartimentos específicos (parece complicado, mas é só levar a bolinha do ponto A ao ponto B).

A disputa ficou entre Marcos e Marinalva, mas quem levou a coroa de líder foi o cirurgião. Quem será que ele vai indicar no próximo paredão triplo?