Provocada, Elis dispara: “Seja falso com quem é falso com você”

A manhã de terça-feira começou pesada na casa do Big Brother Brasil, isso porque Ilmar aproveitou o clima já tenso para fazer uma perguntinha para Elis nesse dia de paredão.

Mamão quis saber se o valor do prêmio do BBB compensava as atitudes da sister na casa. E completou: “você seria falso por um milhão e meio de reais?”. Sem pestanejar, Elis respondeu que com certeza seria falsa por esse valor. Ilmar se surpreendeu com a sinceridade e perguntou de novo. A “Agente do Caos” reafirmou.

“Eu não seria”, respondeu Ilmar enquanto comia uma maçã. A emparedada então explicou para Mamão o pensamento que ela carrega para a vida: “seja falso com quem é falso com você“. Infelizmente não vimos a reação de Ilmar a essa frase, porque ele logo se levantou para ir ao confessionário gravar o Raio-X.

Desde o último domingo Elis se tornou a estrela da edição do BBB, ocupando o maior espaço tanto no site oficial quanto na exibição da versão editada na Globo. Mas tem um alerta chato para todo mundo que está amando os barracos da cabeleireira: em várias pesquisas na Internet a sister está prestes a ser eliminada. Será que ela consegue virar de última hora?