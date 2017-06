Pugliesi conta já ter feito terapia para aceitar ser feliz demais

As redes sociais de Gabriela Pugliesi não deixam dúvida: ela tem realmente uma vida maravilhosa. E, em entrevista na última segunda-feira, 19, no Programa do Porchat, aliás, ela revelou já ter sentido até dificuldade para lidar com tanta felicidade. O relato, claro, viralizou.

“A minha vida é maravilhosa”, ela diz, logo se justificando e dizendo que isso tem tudo a ver com a forma como ela enxerga as coisas. “Óbvio que eu tenho dias ruins e vários problemas – que a gente não posta essa parte, acho que ninguém posta”, admite a blogueira. “Não posto a fossa porque eu não gosto de contagiar as pessoas com essas coisas ruins. Eu gosto de mostrar as coisas boas”, explicou.

Para encerrar o assunto, Pugli revelou até mesmo ter feito terapia para lidar com o fato de que ela é feliz demais.

“Às vezes eu fico: ‘caraca, a minha vida é isso mesmo? Não, não é possível, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu fiz até terapia uma época, para eu conseguir aceitar que eu era muito feliz mesmo”.

Veja o vídeo