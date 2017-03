‘Quem Quer Ser Um Milionário’ é novo quadro do Caldeirão do Huck

O nome do novo quadro do programa Caldeirão do Huck não é só coincidência com o filme de 2008, de Danny Boyle. O objetivo é exatamente o mesmo: competidores respondem perguntas sobre conhecimentos diversos na esperança de conquistar 1 milhão de reais (e não rúpias risos).

Ainda sem data para estrear, as inscrições para participar já estão abertas no site do Gshow. É preciso fazer um cadastro para logar na plataforma e preencher as perguntas, contando também a sua história. Dá para incluir uma imagem ou vídeo, além de informações como telefone, email, data de nascimento e cidade.

E aí, quer ser uma milionária?