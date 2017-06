Quiz: Qual dessas celebridades ganha mais dinheiro?

Esse mês a revista Forbes divulgou sua tradicional lista com o ranking das celebridades que mais faturaram nos últimos 12 meses (entre junho de 2016 e junho 2017) e alguns nomes impressionam. Enquanto estrelas do momento, como Selena Gomez e Ariana Grande, nem ao menos aparecem na lista, veteranas como Britney Spears ainda estão no páreo. E mais: o famoso mais ~lucrador~ de todos é um cara que nem aparece tanto: o rapper e empresário Sean Combs (a.k.a. P Diddy), que faturou 130 milhões de dólares nesse período.

Então, a gente desafia você a acertar quem está engordando mais a conta bancária atualmente. Mas fique esperta: o teste se baseia no lucro dos últimos 12 meses e não no patrimônio total de cada um. Será que você consegue adivinhar quem está realmente bombando na atualidade?