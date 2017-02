Se tem algo que não falta em A Lei do Amor, folhetim global das 21h, são vilões! Alguns mais malvados e cruéis, outros mais vingativos, alguns guiados por paixões avassaladoras… Cada um com o seu jeitinho, mas todos essenciais para a trama de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari. Quer saber qual deles mais combina com você? Faça o teste a seguir e descubra!