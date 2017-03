Spoiler alert: é preciso ser muito fã de Friends para se dar bem nesse teste! Esqueça as perguntas manjadas do tipo “Qual é o nome do macaco do Ross?”. Aqui você realmente vai ver se conhece mesmo sobre a série.

Tal qual no quiz em que Rachel e Monica perdem o apartamento para Chandler e Joey, você terá que puxar da memória e pensar bem nas respostas. E nada de espiar no Google, ok?